Dottorati alla Statale di Milano | 170 euro lordi in più al mese e budget per la ricerca a 1.840 euro per 37 corsi

L’Università degli Studi di Milano ha comunicato un aumento di 170 euro lordi al mese per i dottorandi, portando l’importo totale a circa 1.840 euro. La cifra si applica a 37 corsi di dottorato e rappresenta anche un incremento del budget destinato alla ricerca. La modifica riguarda le retribuzioni e i fondi disponibili per le attività di ricerca dei futuri dottorandi. La decisione si traduce in un incremento delle risorse assegnate a ciascun percorso di studi.

L’Università degli Studi di Milano ha annunciato un sostanzioso aumento dell’importo mensile destinato ai suoi futuri dottorandi. A partire dal ciclo XLII, che prenderà il via nell’anno accademico 20262027, l’assegno mensile dei ricercatori crescerà di 170 euro lordi. Conti alla mano, la borsa di studio annuale passerà dagli attuali 16.350 euro a ben 18.400 euro, andando a coprire tutti i percorsi attivati dopo il ciclo XLI. Oltre a questa cifra, finanziata dall’Ateneo milanese con la possibilità di aggiungere contributi di enti esterni, cresce pure il budget riservato ai progetti individuali, passando da 1.650 a 1.840 euro annui. Le nuove risorse andranno a sostenere una platea molto ampia e diversificata di studiosi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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