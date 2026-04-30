Un insegnante su 1700 euro spende 1000 euro al mese per casa di 42 mq a Milano Meloni | Con il decreto approvato arriverà a risparmiare fino a 350 euro mensili
Durante la presentazione del nuovo Piano casa in Consiglio dei ministri, la presidente del Consiglio ha illustrato la situazione del mercato immobiliare, evidenziando l’aumento dei costi di affitto nelle grandi città. Ha citato un esempio di un insegnante che, con uno stipendio di circa 1700 euro, spende circa 1000 euro al mese per un appartamento di 42 metri quadrati a Milano. Ha inoltre annunciato che, grazie al decreto approvato, si potrà arrivare a un risparmio di fino a 350 euro mensili.
Nel corso della presentazione del nuovo Piano casa in Consiglio dei ministri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tracciato una fotografia dettagliata della crisi abitativa nel nostro Paese, puntando il dito contro l’impennata dei prezzi immobiliari, soprattutto nei grandi centri urbani. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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