Doppiofondo hi-tech nell' auto per nascondere 30 chili di cocaina | blitz della Finanza al porto di Bari

Notizia in breve

I finanzieri del II Gruppo hanno scoperto un doppiofondo hi-tech nascosto in un'auto pronta a partire dal porto di Bari verso la Grecia. All’interno sono stati trovati circa 30 chili di cocaina. L’automobile era condotta da due cittadini di origine turca e francese. La scoperta è avvenuta durante un controllo nell’area pre-imbarco, dopo un’analisi del rischio mirata. La droga è stata sequestrata e i due conducenti sono stati arrestati.