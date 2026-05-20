Doppiofondo nell’auto e oltre 5 chili di droga in casa | arrestato 39enne a Santa Marinella

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Santa Marinella dai carabinieri durante un controllo sul litorale romano. Durante la perquisizione, sono stati trovati un doppiofondo all’interno dell’auto e più di cinque chili di droga in una casa vicina. Sono stati sequestrati circa 500 grammi di hashish, oltre 500 dosi di cocaina e 12.000 euro in contanti. L’arrestato è stato condotto in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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I carabinieri hanno arrestato un 39enne dopo un controllo sul litorale romano. Sequestrati hashish, oltre 500 dosi di cocaina e 12mila euro in contanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ecco come nel doppio fondo delle auto arrivavano a FOGGIA fino a 10 chili di cocaina al mese Sullo stesso argomento Bolzano, operaio arrestato per detenzione di droga: scoperto doppiofondo nell’auto durante un controlloFermato al casello autostradale di Bolzano sud un uomo di 48 anni, residente in provincia di Brescia, è stato arrestato per detenzione di droga dopo... Muggiò, droga e oltre 27mila euro nascosti in casa: arrestato 39enneMuggiò (Monza), 11 maggio 2026 – Nella serata del 4 maggio, i carabinieri della Stazione di Muggiò hanno tratto in arresto in flagranza di reato un... Un chilo di cocaina e quattro di hashish nascosti sotto la pedana dell’auto e in casaUn chilo di cocaina e quattro di hashish nascosti sotto la pedana dell'auto e in casa. Santa Marinella - Carabinieri - Arrestato 39enne - 511 dosi di coca erano pronte per lo spaccio sul litorale nord ... tusciaweb.eu Auto con doppio fondo per la droga, maxisequestro di cocaina e hashishUn controllo apparentemente di routine si è trasformato in un maxi blitz antidroga sul litorale romano. A finire in manette un 39enne di Santa Marinella, già noto alle forze dell’ordine, fermato dai m ... trcgiornale.it