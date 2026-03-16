Maxi carico di cocaina dalla Svizzera bloccato al valico di Brogeda | oltre 15 chili nascosti nel doppiofondo di un’auto

Un veicolo proveniente dalla Svizzera è stato fermato al valico di Brogeda, dove sono stati trovati oltre 15 chili di cocaina nascosti nel doppiofondo. La droga è stata sequestrata dalle forze di polizia durante un controllo di routine e il veicolo è stato sottoposto a ispezione approfondita. Nessun dettaglio è stato ancora reso noto sulla provenienza o sui destinatari del carico.

Operazione congiunta di guardia di finanza e agenzia delle dogane e dei monopoli al valico autostradale: la droga era nascosta in un doppiofondo ricavato nell’auto proveniente dalla Svizzera Un maxi carico di cocaina proveniente dalla Svizzera è stato intercettato e sequestrato al valico autostradale di Brogeda, uno dei principali punti di ingresso in Italia dalla frontiera ticinese. Nel doppiofondo di un’auto sono stati trovati oltre 15 chilogrammi di droga, suddivisi in panetti e accuratamente nascosti all’interno del veicolo. A finire in manette è stato un cittadino dominicano residente in Spagna, fermato mentre cercava di entrare in Italia a bordo di un’auto con targa svizzera intestata a un’altra persona. 🔗 Leggi su Quicomo.it Articoli correlati Leggi anche: Cinque chili di eroina nascosti nell’auto: due arresti al confine di Brogeda, maxi sequestro Leggi anche: Al confine con oltre 5 chili di eroina nascosti nell’auto: arrestati due insospettabili a Brogeda Approfondimenti e contenuti su Maxi carico di cocaina dalla Svizzera... Maxi-sequestro nel porto di Civitavecchia, individuati 138 chili di cocaina in un camionDuro colpo ai narcos nel porto di Civitavecchia: 138 chili di cocaina, nascosti all’interno del carico di un autoarticolato appena sbarcato da una motonave proveniente da Barcellona, sono stati ... rainews.it Fiumi di droga tra Italia e Svizzera. Il caso del furgone pieno di coca. Chiesto il processo per 14 uominiQuando la Finanza sollevò quei pannelli di legno, al confine del Gaggiolo, si trovò davanti a una scena che lasciò tutti senza parole. Non un carico qualunque, non qualche chilo di stupefacente come ... ilgiorno.it