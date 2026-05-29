Dopo la pioggia clima meno caldo ma ancora pienamente estivo

Tra oggi e domani il tempo sarà stabile grazie alla presenza di un’alta pressione in quota. Le temperature diminuiranno leggermente, ma il clima resterà ancora estivo. La pioggia non è prevista e le condizioni atmosferiche rimarranno tranquille. La giornata sarà caratterizzata da cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, con temperature che si manterranno sopra le medie stagionali. La situazione si manterrà invariata anche nei prossimi giorni, con condizioni di tempo stabile e temperature ancora elevate rispetto al periodo.

Tra oggi e domani condizioni di tempo stabile per la persistenza dell’alta pressione in quota, con clima leggermente meno caldo ma ancora pienamente estivo. Tra domenica e l’inizio della prossima settimana avremo un lieve ma graduale aumento dell’instabilità, per l’avvicinamento di umide correnti atlantiche verso il nord Italia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 29 maggio 2026 Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso salvo residui annuvolamenti in mattinata tra pianura e area appenninica. Nel pomeriggio temporanei annuvolamenti sulle Prealpi ma con precipitazioni isolate o assenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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