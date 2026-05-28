Biella venerdì di caldo | termometri a 31 gradi e clima estivo
Venerdì a Biella si sono raggiunti i 31 gradi, con un clima tipicamente estivo. Le temperature nelle zone montane si manterranno sopra i 20 gradi, senza variazioni significative. L’umidità aumenterà nel pomeriggio, rendendo l’aria più pesante in alcune aree della pianura. Nessuno spostamento di temperature previsto nelle ore serali. Il caldo proseguirà anche nei prossimi giorni, con valori simili a quelli di oggi.
? Punti chiave Come cambieranno le temperature nelle zone montane del Biellese?. Dove colpirà l'umidità che renderà l'aria più pesante domani?. Quando arriveranno le prime possibili piogge isolate nel weekend?. Perché lo zero termico salirà così tanto in quota?.? In Breve Zero termico in risalita fino a quota 3794 metri nelle aree alpine.. Minime sopra i 19 gradi con venti da Est-Nordest nel pomeriggio.. Possibili piogge isolate sotto 0.5 millimetri tra venerdì sera e sabato.. Stabilità meteo prevista per tutto il fine settimana fino a domenica 31 maggio.. Il Biellese affronterà un venerdì 29 maggio 2026 caratterizzato da temperature che sfioreranno i 31 gradi, con un clima decisamente più caldo rispetto alle medie stagionali del periodo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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