Meteo clima quasi estivo sull’Italia | ma il caldo ha i giorni contati

L’Italia sta vivendo un periodo di tempo molto caldo, con temperature sopra la media e sole intenso, a causa di un anticiclone subtropicale che domina la scena. Le condizioni atmosferiche sono simili a quelle di una giornata estiva, con il clima che si mantiene stabile e soleggiato su gran parte del territorio. Tuttavia, questa situazione non durerà a lungo, poiché sono previste variazioni nelle prossime settimane.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Anticiclone dominante e temperature sopra la media. L’Italia sta vivendo una fase dal sapore estivo, caratterizzata da un potente anticiclone subtropicale che garantisce sole e temperature insolitamente elevate per il periodo. Questa area di alta pressione, già protagonista durante le festività pasquali, continuerà a proteggere gran parte della Penisola almeno fino a metà settimana, mantenendo condizioni stabili e cieli in prevalenza sereni. Caldo anomalo soprattutto al Centro-Nord. Secondo le previsioni, le temperature resteranno ben al di sopra della media stagionale su tutto il territorio nazionale. In particolare al Centro-Nord si registreranno picchi tra i 25 e i 27 gradi, valori decisamente elevati per l’inizio di aprile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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