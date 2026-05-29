Il trucco shimmer torna a dominare le tendenze del 2026, sostituendo il minimalismo degli ultimi anni. Le passerelle mostrano volti illuminati da luci intense, con effetti tridimensionali e colori vivaci ispirati allo stile Y2K. Le palette si arricchiscono di tonalità metalliche e perlati, mentre le texture brillanti si applicano su occhi e zigomi. La rinnovata attenzione alla luce e al colore segna una svolta netta rispetto alle tendenze più sobrie del passato.

Tra le più forti tendenze trucco 2026 ce n’è una che sembra raccontare perfettamente il momento che stiamo vivendo: il ritorno del trucco shimmer. Dopo anni dominati da make-up no make-up quasi impercettibili, basi leggere, pelle effetto “clean girl” e look costruiti sull’idea di apparire naturalmente perfette, qualcosa sta cambiando. La voglia di brillare è tornata. E come soddisfarla se non con un bel trucco luminoso? In passerella, su TikTok e nei beauty look delle celebrity, il minimalismo sta lasciando spazio a un’estetica più emotiva, nostalgica e teatrale. Il nuovo make-up glitterato non cerca più di mimetizzarsi: palpebre luminose, riflessi metallici, gloss effetto vetro e incarnati glow stanno riportando il make-up verso una dimensione più giocosa e visibile. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dopo anni di minimalismo, il beauty riscopre luce e colore: trucco shimmer, Y2K e glow tridimensionale dominano le tendenze trucco 2026

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