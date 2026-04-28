La terza stagione di Euphoria ha riproposto il personaggio di Maddy Perez come protagonista nel mondo del trucco e del beauty. La serie televisiva, trasmessa in Italia il 28 aprile 2026, ha influenzato le tendenze di stile e l’approccio al trucco tra il pubblico. Le sue scelte estetiche sono diventate un punto di riferimento per molte persone interessate alle novità nel settore della cosmetica.

Roma, 28 aprile 2026 – La terza stagione di Euphoria rilancia il suo impatto sul mondo beauty e lo fa ancora una volta attraverso Maddy Perez. Il suo make-up evolve, diventa più adulto e sofisticato, ma resta un punto di riferimento per le tendenze globali. Il ritorno di Euphoria cambia ancora le regole del beauty. Nonostante l’addio ai glitter e al trucco Y2K che avevano contraddistinto le prime stagioni, Euphoria continua a dettare tendenza in ambito make-up. La terza e ultima stagione, disponibile su HBO Max dallo scorso 13 aprile, segna infatti un cambio di rotta netto: il focus si sposta sull’eyeliner, in tutte le sue declinazioni, purché bold.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Euphoria 3 detta le regole del beauty e il trucco di Maddy Perez diventa trendy

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