Le tendenze per le case nel 2026 mostrano un cambio di rotta rispetto al minimalismo total white, con le collezioni d’arredo che si ispirano alla natura e ai motivi botanici. Questi nuovi design combinano elementi artigianali e stili contemporanei, creando ambienti che richiamano un giardino immaginario. Le collezioni puntano a portare un tocco di freschezza e naturalezza negli spazi domestici, offrendo alternative più vivaci rispetto alle ambientazioni neutre e monocromatiche del passato.

Una collezione che intreccia ispirazione botanica, artigianalità e design contemporaneo. C’è un giardino che prende forma appena si chiudono gli occhi. Un luogo sospeso, fatto di luce morbida, colori che si sfiorano senza mai interrompersi e fiori che emergono con discrezione, come ricordi lontani. È da questa immagine intima e sensoriale che nasce Botanica, la nuova collezione SS26 di Dalfilo, brand italiano di biancheria per la casa che unisce tradizione tessile e sensibilità contemporanea. Un racconto tessile che affonda le radici nella natura, nei suoi tempi e nelle sue infinite sfumature, traducendone l’essenza in una proposta delicata, equilibrata e senza tempo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Tendenze casa 2026: le collezioni d’ispirazione botanica sostituiscono il minimalismo total white

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TENDENZE MODA 2026: 10 Trend che cambieranno il tuo STILE

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