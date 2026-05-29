Donnas | apre la Casa della Comunità con diagnostica avanzata PNRR

La Casa della Comunità di Donna si apre con servizi di diagnostica avanzata grazie ai fondi del PNRR. Sono stati installati nuovi macchinari come risonanze magnetiche e tomografi computerizzati. L'accesso alle visite specialistiche sarà più rapido e diretto per i residenti, senza dover passare attraverso strutture più distanti. La struttura offre anche servizi di assistenza primaria e supporto sociale, migliorando l’offerta sanitaria locale.

? Punti chiave Come cambierà l'accesso alle visite specialistiche per i residenti?. Quali nuovi macchinari diagnostici sono stati installati grazie al PNRR?. Perché la nuova TAC non può ancora gestire le urgenze?. Chi aiuterà i cittadini con le pratiche burocratiche e le prenotazioni?.? In Breve Inaugurazione avvenuta il 28 maggio 2026 per potenziare la Bassa Valle. Tecnologie PNRR includono risonanza magnetica, TAC e futuro mammografo. Personale dell'ospedale Parini garantisce continuità radiologica a Donnas. Assistenti sociali e PUA integrano cure mediche e supporto burocratico. I nuovi servizi sanitari di Donnas sono diventati accessibili giovedì 28 maggio 2026, quando l’Azienda USL della Valle d’Aosta ha organizzato un open day per presentare la Casa della Comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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