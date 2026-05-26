Diagnostica avanzata | alla Clinica San Francesco la nuova frontiera della TAC spettrale

È stata installata una nuova macchina per la diagnostica avanzata presso una clinica. Si tratta della Spectral CT 7500, una tomografia computerizzata che permette di effettuare esami più dettagliati e specifici. La tecnologia combina capacità avanzate con l’esperienza dei professionisti sanitari, offrendo immagini più precise. La nuova apparecchiatura si inserisce come una novità nel settore della diagnostica per immagini, migliorando le possibilità di analisi cliniche.

La Spectral CT 7500 consente esami più completi e mirati, integrando tecnologia, competenza specialistica e attenzione al paziente Nella diagnostica per immagini, il valore dell’innovazione non si misura solo in termini tecnologici. Conta soprattutto la sua capacità di trasformarsi in un supporto concreto per i pazienti e per i medici, rendendo possibile una lettura sempre più completa e mirata delle informazioni cliniche. È in quest’ottica che la Clinica San Francesco di Bergamo ha introdotto la Spectral CT 7500, una TAC spettrale di ultima generazione, oggi presente in un numero ancora limitato di strutture in Italia. «Non si tratta... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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