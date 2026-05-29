Donna si nasconde nell’armadio e morde il maresciallo | Sono sieropositiva

Una donna di 37 anni si è nascosta in un armadio per evitare un controllo dei carabinieri e ha morso un maresciallo, dichiarando di essere sieropositiva. L’episodio è avvenuto nella notte del 28 giugno 2024. La donna è stata portata in tribunale, dove si è conclusa la sua udienza. La vicenda è stata trattata in sede giudiziaria, senza ulteriori dettagli sui provvedimenti presi.

ANCONA – Si è chiusa ieri al tribunale dorico la vicenda di una 37enne cubana che la notte del 28 giugno 2024 si era nascosta in un armadio per sfuggire a un controllo dei carabinieri. Una volta scoperta aveva morso un maresciallo alla mano urlando: «Sono sieropositiva». La giudice Paola. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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