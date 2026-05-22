Un uomo di 31 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna, la quale è stata portata in ospedale per le ferite riportate. In seguito all’accaduto, il 31enne ha inviato alla donna messaggi con minacce, continuando a cercarla. I carabinieri sono intervenuti nell’abitazione della vittima e l’hanno trovato nascosto dentro un armadio. La vicenda si è svolta in un contesto residenziale dell’isola, dove si sono svolti i controlli e le operazioni di polizia.

Dopo l’aggressione alla compagna e il ricovero in ospedale, il 31enne è tornato a cercarla inviandole messaggi minatori: i carabinieri lo hanno trovato nascosto nell’armadio della casa della vittima.. E’ il 19 maggio, è ora di pranzo e la Centrale Operativa della compagnia carabinieri di Sorrento segnala ai militari della stazione di Capri un’aggressione in abitazione. Poco prima una 30enne del posto era fatta picchiata dal proprio fidanzato. Arrivati sul posto i carabinieri hanno visto con i propri occhi l’aggressione appena subita. Il volto è gonfio e rosso mentre in casa sono diversi gli oggetti distrutti. La donna viene trasferita in ospedale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Capri, aggredisce la compagna e si nasconde nell’armadio: arrestato 31enne

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