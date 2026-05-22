Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Capri dopo aver tentato di strangolare la fidanzata e, successivamente, essersi nascosto nell’armadio della casa della donna. L’episodio si è verificato all’interno di un’abitazione, dove le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione. La donna ha riportato ferite e ha raccontato di aver subito minacce e violenze nel corso della relazione. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità, che hanno disposto l’arresto dell’uomo.

Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Capri dopo una serie di presunte violenze nei confronti della fidanzata culminate con un tentativo di agguato nell’abitazione della donna. La lite scoppiata per un messaggio sul cellulare. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, tutto sarebbe iniziato quando la donna ha ricevuto la notifica di un messaggio in chat sul proprio telefono. L’uomo avrebbe reagito con violenza, colpendola con schiaffi e stringendole le mani al collo nel tentativo di strangolarla. La vittima è riuscita a chiedere aiuto chiamando il numero di emergenza 112. Il ricovero e il Tso. I militari intervenuti hanno rintracciato il 31enne e lo hanno accompagnato in ospedale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tenta di strangolare la fidanzata e poi si nasconde nell’armadio di casa: incubo in Italia

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