Donna disabile costretta a lavarsi in carrozzina Carrozzine Determinate attacca il Comune

Notizia in breve

Una donna con disabilità gravissima è stata lavata dalla madre anziana mentre era seduta sulla carrozzina, perché non può entrare nella vasca da bagno dell’alloggio popolare. Carrozzine Determinate ha criticato il Comune, evidenziando la mancanza di accesso adeguato alle strutture igieniche per persone con disabilità grave. La donna rimane bloccata sulla sedia a rotelle durante le operazioni di pulizia, che si svolgono all’interno dell’abitazione.