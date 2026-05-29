Donna disabile costretta a lavarsi in carrozzina Carrozzine Determinate attacca il Comune
Una donna con disabilità gravissima è stata lavata dalla madre anziana mentre era seduta sulla carrozzina, perché non può entrare nella vasca da bagno dell’alloggio popolare. Carrozzine Determinate ha criticato il Comune, evidenziando la mancanza di accesso adeguato alle strutture igieniche per persone con disabilità grave. La donna rimane bloccata sulla sedia a rotelle durante le operazioni di pulizia, che si svolgono all’interno dell’abitazione.
Una donna con disabilità gravissima costretta a essere lavata dalla madre anziana rimanendo seduta sulla carrozzina, perché impossibilitata ad accedere alla vasca da bagno presente nell'alloggio popolare in cui vive. A denunciare la vicenda è l'associazione Carrozzine Determinate, che parla di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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