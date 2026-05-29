don gnocchi nasce la prima biobanca dedicata alla riabilitazione

Notizia in breve

È stata inaugurata alla Fondazione Don Gnocchi la prima Biobanca dedicata alla riabilitazione. Questa struttura raccoglie campioni biologici di pazienti e li conserva per studi futuri. L’obiettivo è analizzare come il corpo reagisce e si ripara durante il percorso di guarigione. Per la prima volta, i campioni saranno utilizzati per approfondire i processi di recupero individuali, con l’intento di migliorare le strategie di riabilitazione.