Don Gnocchi nasce la prima Biobanca dedicata alla riabilitazione
È stata inaugurata alla Fondazione Don Gnocchi la prima Biobanca dedicata alla riabilitazione. Questa struttura raccoglie campioni biologici di pazienti e li conserva per studi futuri. L’obiettivo è analizzare come il corpo reagisce e si ripara durante il percorso di guarigione. Per la prima volta, i campioni saranno utilizzati per approfondire i processi di recupero individuali, con l’intento di migliorare le strategie di riabilitazione.
È entrata in funzione, alla Fondazione Don Gnocchi, la prima Biobanca dedicata alla riabilitazione. Per la prima volta i campioni biologici dei pazienti serviranno a comprendere come funziona il processo di guarigione, in ciascun paziente. La caratteristica del nuovo approccio - previo consenso del donatore - è quella di scandire il percorso di cura con la raccolta dei campioni biologici: prima del trattamento, durante e dopo. Il confronto permette di osservare come l'organismo cambia, non in tutti allo stesso modo. Gli indicatori biologici raccolti (sangue, plasma, siero, DNA, saliva) hanno anche una funzione predittiva, ossia consentono ai medici di capire in anticipo se il tal paziente risponderà o meno a una precisa terapia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Notizie e thread social correlati
Ecco la prima biobanca italiana della riabilitazione: cos’è e perché servirà per terapie più mirateIn Italia nasce la prima biobanca dedicata alla riabilitazione, creata dalla Fondazione Don Gnocchi.
Bolzano, corteo e preghiera: il grande tributo a Don Carlo GnocchiA Bolzano si è svolto un corteo seguito da una messa in occasione del settantesimo anniversario della morte di Don Carlo Gnocchi.
Temi più discussi: Nasce la prima biobanca della riabilitazione in Italia; Concluso il progetto musicale nei luoghi di cura con Il Setticlavio; Don Gnocchi, nasce la prima Biobanca dedicata alla riabilitazione; Tentata rapina al parco Don Gnocchi di Cantù: arrestato un 16enne, denunciati due coetanei.
La prima #biobanca della #riabilitazione in #Italia nasce in Fondazione Don Gnocchi. Leggi la news: x.com
La Fondazione Don Gnocchi inaugura a Milano la prima biobanca italiana dedicata alla riabilitazione, un archivio di campioni biologici e dati clinici pensato per rendere le cure sempre più personalizzate. L’obiettivo è capire perché pazienti con patologie simil facebook
Don Gnocchi, nasce la prima Biobanca dedicata alla riabilitazioneÈ entrata in funzione, alla Fondazione Don Gnocchi, la prima Biobanca dedicata alla riabilitazione. Per la prima volta i campioni biologici dei pazienti serviranno a comprendere come funziona il proce ... ilgiornale.it
A Milano nasce la prima biobanca italiana della riabilitazione: così si studierà il recupero su misuraAlla Fondazione Don Gnocchi la prima struttura dedicata alla raccolta e conservazione di campioni biologici per comprendere le dinamiche della ripresa e prevedere la risposta alle terapie riabilitativ ... vita.it