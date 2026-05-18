In Italia nasce la prima biobanca dedicata alla riabilitazione, creata dalla Fondazione Don Gnocchi. Si tratta di una raccolta di campioni biologici pensata per approfondire le conoscenze sulla biologia del cambiamento e sul processo di riabilitazione. La biobanca sarà utilizzata per sviluppare terapie più mirate, grazie alla disponibilità di materiali biologici specifici. La sua creazione rappresenta un passo avanti nel settore della medicina riabilitativa, con l’obiettivo di migliorare le strategie di trattamento.

Milano – La Fondazione Don Gnocchi ha realizzato la prima biobanca italiana dedicata specificamente alla riabilitazione e alla biologia del cambiamento. La struttura (con un investimento complessivo di oltre 800mila euro) presentata dalla direttrice scientifica Maria Cristina Messa e dal direttore scientifico dell'Irccs Santa Maria Nascente Mario Clerici, integra campioni biologici con dati clinici e funzionali raccolti lungo l'intero percorso riabilitativo. L’obiettivo? Studiare come l'organismo evolve durante il recupero e sviluppare terapie sempre più personalizzate. Maria Cristina Messa, 61 anni, ministro dell’università e della ricerca nel governo Draghi Come funziona la biobanca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ecco la prima biobanca italiana della riabilitazione: cos’è e perché servirà per terapie più mirate

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