Bolzano corteo e preghiera | il grande tributo a Don Carlo Gnocchi

A Bolzano si è svolto un corteo seguito da una messa in occasione del settantesimo anniversario della morte di Don Carlo Gnocchi. Centinaia di persone hanno partecipato alla commemorazione, che si è tenuta nel centro città. La manifestazione ha incluso la processione e una funzione religiosa, con presenti rappresentanti delle istituzioni e della comunità locale.

? Cosa sapere Bolzano, 25 aprile 2026: corteo e messa per il settantesimo anniversario di Don Carlo Gnocchi.. L'Associazione Nazionale Alpini organizza la commemorazione tra il Comando Truppe Alpine e il Duomo.. Il 25 aprile 2026, la città di Bolzano si prepara a commemorare il settantesimo anniversario della scomparsa di Don Carlo Gnocchi attraverso una serie di momenti solenni organizzati dalla Sezione ANA Alto Adige. La giornata di riflessione inizierà nel primo pomeriggio con il corteo previsto per le ore 14:30, che partirà dal Comando Truppe Alpine. I partecipanti si raduneranno in piazza IV Novembre intorno alle 14:45 per poi mettersi in marcia verso il Duomo, accompagnati dai suoni della Fanfara della sezione Ana di Trento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano, corteo e preghiera: il grande tributo a Don Carlo Gnocchi Notizie correlate Leggi anche: Le spoglie di don Baldoni. Grande evento al Rosario. La città stretta in preghiera Servizio civile al Don Gnocchi. Quattro postiSono quattro i posti a disposizione per svolgere il servizio civile universale 2026 al Centro Multiservizi della Fondazione Don Gnocchi, in via...