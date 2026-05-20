Proseguono gli appuntamenti della quarta edizione di Arezzo Nascosta

Continua la quarta edizione di “Arezzo Nascosta”, con eventi in programma nella città e nei suoi quartieri. Gli organizzatori hanno confermato diverse iniziative aperte al pubblico, tra visite guidate e spettacoli culturali. Le attività si svolgono durante tutto il mese di maggio e coinvolgono vari spazi cittadini. L’obiettivo è promuovere le realtà meno conosciute del territorio e offrire un approfondimento sulla storia e le tradizioni locali. La manifestazione è patrocinata dall’amministrazione comunale e supportata da associazioni culturali.

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Arezzo, 20 maggio 2026 – Proseguono gli appuntamenti della quarta edizione di “ Arezzo Nascosta ”, la rassegna di OIDA Orchestra Instabile di Arezzo che porta la musica in luoghi insoliti della città e della provincia, trasformando spazi storici, giardini segreti e musei in palcoscenici per la musica corale e da camera. Domenica 24 maggio alle 17.30 a ospitare il Quintetto di fiati dell’orchestra OIDA, insieme a Samuele Boncompagni (voce recitante) è il giardino storico della famiglia Boncompagni-Cappelli, nel cuore del centro storico aretino, con la fiaba musicale “Pierino e il lupo” e la “March op. 99” di Prokof’ev. Ai fiati Paolo Vaccari (flauto), Gianluca Dioni (oboe), Giulio Cuseri (clarinetto), Filippo Zambelli (corno) e Stefano Rocchi (fagotto). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Proseguono gli appuntamenti della quarta edizione di “Arezzo Nascosta” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Referendum costituzionale, proseguono in provincia di Chieti gli appuntamenti del comitato Giustodireno AbruzzoProseguono in tutta la regione gli eventi informativi organizzati dal comitato Giustodireno Abruzzo sul referendum costituzionale fissato per... Proseguono gli appuntamenti della quarta edizione di Arezzo NascostaIl quintetto di fiati dell’Orchestra aretina con la voce recitante di Samuele Boncompagni interpreta la favola sinfonica di Prokof’ev tra le rose il glicine secolare del giardino ‘segreto’ ... lanazione.it Arezzo nascosta, al Palazzo Vescovile il primo concerto della rassegnaSi apre domenica 17 maggio, negli spazi monumentali del Palazzo Vescovile di Arezzo, la quarta edizione di Arezzo Nascosta, la rassegna di OIDA Orchestra Instabile di Arezzo che porta la musica in l ... toscanaoggi.it