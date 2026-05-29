Domenica 31 maggio si terrà un concerto dell'Orchestra Santa Cecilia in occasione della Festa della Repubblica. L'evento si svolgerà ad Arezzo e farà parte delle celebrazioni ufficiali. La manifestazione è prevista in una location pubblica e sarà aperta al pubblico. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a orario, biglietti o dettagli specifici sul programma musicale. La partecipazione è annunciata come parte delle iniziative istituzionali della giornata.

Arezzo, 29 maggio 2026 – “Arezzo è diventata la mia seconda casa, avendo preso parte a progetti a cui sono molto legato, per cui per me suonare al concerto di chiusura della Stagione Concertistica Aretina non è come esibirmi ad un evento qualsiasi, ha un sapore decisamente più speciale, più emozionante, perché è chiudere un cerchio, e farlo con l’ Orchestra di Santa Cecilia, una delle formazioni più prestigiose al mondo, con la quale ho iniziato a collaborare da poco, è sicuramente un valore aggiunto”. Sono le parole del violinista Giovanni Andrea Zanon ad accompagnare l’appuntamento speciale che si svolgerà domenica 31 maggio alle ore 17 al Teatro Petrarca di Arezzo (via Guido Monaco 12). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domenica 31 maggio concerto per la Festa della Repubblica con l'Orchestra Santa Cecilia

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