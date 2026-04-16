Metro A allagata la stazione Termini | cascate d' acqua lungo le scale mobili e pioggia dal soffitto

La stazione Termini, principale fermata della metropolitana, è stata temporaneamente chiusa a causa di un allagamento. All’interno, sono state rilevate cascate d'acqua che scorrevano lungo le scale mobili e pioggia proveniente dal soffitto. L’intervento dei tecnici ha portato alla chiusura per permettere le operazioni di messa in sicurezza. Nessuna informazione è stata fornita sui danni o sui tempi di riapertura.

La fermata della metro A Termini, la più importante e trafficata della città, è stata chiusa in seguito a un allagamento. È quanto accaduto oggi, giovedì 16 aprile, intorno alle 15:30 quando, per un guasto a una conduttura, tonnellate d’acqua si sono riversate all’interno dello scalo, lungo le.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Stazione della metro A dimezzata a Roma: scale mobili ferme e ingressi chiusiSei scale mobili su sei ferme, tre ingressi su sei con i cancelli serrati: stazione della metropolitana dimezzata a Roma da cinque giorni: cosa sta... Metro A allagata alla Stazione Termini a Roma: chiusa ai passeggeri, i treni transitano ma non si fermanoAllagata la fermata di Stazione Termini della linea A della metropolitana a causa di un problema alla rete idrica: i treni transitano senza... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Notte di pioggia torrenziale a Palermo, incidenti e strade allagate: un automobilista bloccato sul tettuccio; Al cantiere sotto le logge. Tubo rotto, via Fratti allagata. E acqua torbida dai rubinetti; Caselette-Val della Torre: sopralluogo per evitare allagamenti della Sp177; VAL DELLA TORRE - Pulito il rio che attraversa la sp177 ai confini con Caselette: stop a futuri allagamenti - FOTO. Metro A allagata alla Stazione Termini a Roma: chiusa ai passeggeri, i treni transitano ma non si fermanoAllagata la fermata di Stazione Termini della linea A della metropolitana a causa di un problema alla rete idrica: i treni transitano senza effettuare ... fanpage.it Metro A allagata alla Stazione Termini a Roma: chiusa ai passeggeri, i treni transitano ma non si fermano facebook Metro C a Prati, svelato il mistero degli alberi spariti: ecco dove sono finiti e quanti ne sono stati salvati ift.tt/mHsTXlc x.com