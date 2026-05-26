Un video diffuso sui social mostra due insegnanti picchiati con cinghiate e bastonate da un gruppo di studenti nel Parco Falcone Borsellino di Parma. Le immagini ritraggono gli insegnanti mentre vengono colpiti ripetutamente, senza opporre resistenza. I docenti hanno dichiarato che non intendono sporgere denuncia per l’accaduto.

Da un video pubblicato sui social emerge la dinamica dei fatti accaduti al Parco Falcone Borsellino di Parma, dove un gruppo di studenti ha aggredito due professori. Saranno valutate nei prossimi giorni le sanzioni disciplinari per i ragazzi, che andranno sicuramente incontro a una sospensione ma no. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Docenti picchiati a Parma, il VIDEO dell'aggressione ai prof presi a cinghiate e bastonate, loro: "Non denunceremo"

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Due professori picchiati da un gruppo di studenti vicino a scuola: pugni, calci e bastonate

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