Un insegnante aggredito a Parma ha dichiarato che non presenterà denuncia, ritenendo più utile un approccio educativo. La previdenza complementare, per anni, è stata considerata una scelta personale o un prodotto finanziario riservato a chi ha redditi stabili, senza particolare attenzione nel dibattito pubblico.

Per anni la previdenza complementare è rimasta ai margini del dibattito pubblico, trattata come una scelta individuale da rimandare o come un prodotto finanziario per lavoratori con redditi stabili. Oggi, invece, entra nel cuore della politica economica. La legge di Bilancio 2026 prova a trasformare il secondo pilastro pensionistico in una componente strutturale della vita lavorativa, soprattutto per i nuovi assunti. Sullo sfondo ci sono l’ invecchiamento della popolazione, la discontinuità delle carriere e il rischio che le pensioni pubbliche future siano meno generose rispetto al passato. Il silenzio-assenso cambia l’ingresso nel lavoro.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Denuncia? No, è più educativo così”. Parla uno dei prof aggrediti a Parma

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