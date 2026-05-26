Prof aggrediti | i ragazzi rischiano la sospensione I docenti non li denunciano indagini concluse senza conseguenze pernali

Da parmatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due studenti che hanno aggredito due insegnanti fuori da un istituto tecnico saranno sospesi. La scuola deciderà la durata della sospensione, che potrebbe anche superare i 15 giorni. I docenti non hanno sporto denuncia, e le indagini sono terminate senza conseguenze penali. Nessuna misura disciplinare è stata ancora adottata ufficialmente, ma la sospensione è prevista come misura cautelare.

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Saranno sospesi i ragazzi che hanno aggredito i due professori fuori dall'Itis. A decidere per quanto tempo, sarà la scuola che i ragazzi frequentano, ma potrebbe anche superare i 15 giorni. Giorni che, secondo le nuove normative, non passeranno a casa ma in luoghi dove svolgere attività di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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