Prof aggrediti | i ragazzi rischiano la sospensione I docenti non li denunciano indagini concluse senza conseguenze pernali
Due studenti che hanno aggredito due insegnanti fuori da un istituto tecnico saranno sospesi. La scuola deciderà la durata della sospensione, che potrebbe anche superare i 15 giorni. I docenti non hanno sporto denuncia, e le indagini sono terminate senza conseguenze penali. Nessuna misura disciplinare è stata ancora adottata ufficialmente, ma la sospensione è prevista come misura cautelare.
Saranno sospesi i ragazzi che hanno aggredito i due professori fuori dall'Itis. A decidere per quanto tempo, sarà la scuola che i ragazzi frequentano, ma potrebbe anche superare i 15 giorni. Giorni che, secondo le nuove normative, non passeranno a casa ma in luoghi dove svolgere attività di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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