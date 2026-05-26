Prof aggrediti | i ragazzi rischiano la sospensione I docenti non li denunciano indagini concluse senza conseguenze pernali

Notizia in breve

Due studenti che hanno aggredito due insegnanti fuori da un istituto tecnico saranno sospesi. La scuola deciderà la durata della sospensione, che potrebbe anche superare i 15 giorni. I docenti non hanno sporto denuncia, e le indagini sono terminate senza conseguenze penali. Nessuna misura disciplinare è stata ancora adottata ufficialmente, ma la sospensione è prevista come misura cautelare.