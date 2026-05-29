Distributore di carburante abusivo e rifiuti pericolosi | sequestrate aree per oltre 10mila mq e scoperti illeciti per 1,5 milioni di euro

Sequestrate oltre 10.000 metri quadrati di aree utilizzate come distributore di carburante abusivo e depositi di rifiuti pericolosi. Sono stati scoperti illeciti ambientali e amministrativi per un valore di circa 1,5 milioni di euro. L’intervento ha portato al blocco di attività illegali e alla confisca delle aree coinvolte. Nessuna persona coinvolta è stata identificata pubblicamente.

Aree sequestrate per oltre 10mila metri quadrati, un profitto illecito stimato in circa 1,5 milioni di euro e numerose violazioni ambientali e amministrative. È il bilancio di una serie di controlli condotti dai finanzieri del Reparto operativo aeronavale di Como, in collaborazione con i reparti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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