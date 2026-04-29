Rifiuti pericolosi abbandonati tra Guidonia e Tivoli | aree sequestrate

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Guidonia Montecelio hanno sequestrato alcune aree tra Guidonia e Tivoli, dove sono stati trovati rifiuti pericolosi abbandonati. Le zone sono state sottoposte a sequestro a causa della presenza di materiali che rappresentano un rischio ambientale. L’intervento si inserisce in un’attività di controllo contro lo smaltimento illecito di sostanze nocive. Nessuna persona è stata ancora identificata o denunciata.

Roma 29 aprile 2026 – I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Guidonia Montecelio hanno condotto una mirata attività di contrasto alle condotte di abbandono di rifiuti nell’hinterland a est della Capitale, con particolare riferimento ai territori dei comuni di Guidonia Montecelio, Tivoli, Marcellina e Sant’Angelo Romano. Nei giorni scorsi, nell’ambito delle attività d’istituto e del costante controllo del territorio svolto in coordinamento con l’Arma Territoriale, sono stati riscontrati diversi episodi di abbandono di rifiuti, riconducibili sia ad aziende sia a privati cittadini. Nel corso delle operazioni è stata deferita una persona...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Notizie correlate

Rifiuti abbandonati tra scarpate, piazzole e aree verdi, 7 i casi scoperti in appena due mesi dai ForestaliANCONA - Nei primi due mesi del 2026, in provincia di Ancona sono stati accertati 7 casi di gestione illecita e abbandono di rifiuti in aree non...

Rifiuti abbandonati e pericolosi in un piazzare e in un magazzino a CoriNei giorni scorsi, i militari del nucleo carabinieri forestale di Cori, a seguito di indagini scaturite da un abbandono di rifiuti, hanno trovato un...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Rifiuti di amianto nel fosso: ripreso dalle telecamere e rintracciato dai forestali; Curtatone, il cortile di una casa trasformato in discarica: trovati anche rifiuti pericolosi. Area sequestrata; Olbia, rifiuti pericolosi e auto abbandonate: il sindaco impone la bonifica di un terreno; Rifiuti pericolosi, sequestrata discarica abusiva vicino al mercato ittico di Chioggia.

Rifiuti pericolosi in cortile: area sequestrata, 53enne denunciatoI Carabinieri della Stazione di Curtatone, nei giorni scorsi durante l’espletamento di un servizio perlustrativo inquadrato nei servizi condivisi ... vocedimantova.it

A2 Salerno-Reggio Calabria, denuncia shock: bomba ecologica tra Vibo Valentia e Pizzo | VIDEOUn nuovo caso di emergenza ambientale scuote la Calabria e in particolare il tratto dell’Autostrada A2 Autostrada del Mediterraneo compreso tra Vibo Valentia e Pizzo. A sollevare il caso è il video-in ... strettoweb.com

Operazione congiunta Carabinieri–NIPAAF: rifiuti pericolosi miscelati e gestione illecita nel dedalo dei vicoli - facebook.com facebook