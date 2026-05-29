È stato revocato il sequestro del punto ristoro all’interno dello stadio Maradona. Il club dovrà ripristinare le condizioni originarie dell’area e completare tutte le pratiche autorizzative prima di poter riprendere i lavori. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti, che avevano sequestrato l’area in precedenza. Ora il club si impegna a regolarizzare le autorizzazioni necessarie.

Revocato il sequestro dell’area destinata al nuovo punto ristoro all’interno dello stadio Maradona. Il Calcio Napoli dovrà ripristinare lo stato dei luoghi e completare l’iter autorizzativo prima della ripresa dei lavori. Si sblocca la vicenda del punto ristoro in fase di realizzazione all’interno dello stadio Maradona. La Procura di Napoli ha disposto il dissequestro dell’area che era stata posta sotto sequestro dalla Polizia Locale lo scorso 18 maggio, nell’ambito di un accertamento relativo alla mancanza del necessario titolo autorizzativo per l’esecuzione dei lavori. La decisione arriva dopo l’interlocuzione tra la società azzurra e la Procura, con il Calcio Napoli che si è impegnato a regolarizzare la pratica edilizia necessaria per completare l’intervento. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Dissequestrato il punto ristoro dello stadio Maradona: club promette di regolarizzare autorizzazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cosa cè dentro lo stadio Maradona di Napoli che quasi nessuno conosce

Notizie e thread social correlati

Stadio Maradona, dissequestrato il punto ristoro del Napoli: il retroscena sui sigilli scattati per un’ispezione dopo la partita col MilanIl punto ristoro del Napoli allo stadio Maradona è stato dissequestrato dopo essere stato sigillato in seguito a un’ispezione dei consiglieri...

Napoli, De Laurentiis indagato: punto di ristoro abusivo allo stadio Maradona, scatta il sequestroAurelio de Laurentiis è indagato per aver gestito un punto ristoro senza autorizzazione allo stadio Diego Armando Maradona.

Temi più discussi: Stadio, dissequestrato il punto ristoro abusivo: il Napoli corre ai ripari; Sequestrato punto di ristoro nello stadio Maradona, indagato De Laurentiis per abuso edilizio; Aurelio De Laurentiis indagato a Napoli per abuso edilizio, punto ristoro sotto sequestro allo stadio Maradona; Punto ristoro non autorizzato al Maradona: De Laurentiis indagato per abuso edilizio.

Il Napoli riottiene il punto ristoro: lavori fermi fino alle approvazioni - Il dissequestro del punto ristoro al Maradona u00e8 ufficiale, ma i lavori sono sospesi fino a nuove autorizzazioni. Continua la lettura : ift.tt/rfMxH4T x.com

Punto ristoro al Maradona, il Calcio Napoli ottiene la revoca del sequestroCon la promessa di regolarizzare la pratica edilizia il Calcio Napoli ha subito ottenuto dalla Procura di Napoli la revoca del sequestro del punto di ristoro abusivo in corso di realizzazione allo sta ... ansa.it

Napoli, De Laurentiis indagato: punto di ristoro abusivo allo stadio Maradona, scatta il sequestroUn punto ristoro abusivo in tribuna autorità: il presidente del Napoli indagato. Il sindaco Manfredi spiega cosa è successo ... ilfattoquotidiano.it