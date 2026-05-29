Disastro AI | fattura da 500 milioni di dollari per l’uso di Claude

Notizia in breve

Un errore di clic ha causato un danno di circa 500 milioni di dollari legato all’utilizzo di Claude, un sistema di intelligenza artificiale. Le funzioni di Claude che hanno contribuito a questa spesa includono richieste di elaborazione dati e operazioni di calcolo intensive. La perdita si è verificata a seguito di un errore umano che ha attivato un utilizzo non previsto e costoso della piattaforma, generando così un impatto economico significativo.