Disastro AI | fattura da 500 milioni di dollari per l’uso di Claude
Un errore di clic ha causato un danno di circa 500 milioni di dollari legato all’utilizzo di Claude, un sistema di intelligenza artificiale. Le funzioni di Claude che hanno contribuito a questa spesa includono richieste di elaborazione dati e operazioni di calcolo intensive. La perdita si è verificata a seguito di un errore umano che ha attivato un utilizzo non previsto e costoso della piattaforma, generando così un impatto economico significativo.
? Punti chiave Come ha fatto un singolo clic mancato a causare questo danno?. Quali funzioni di Claude hanno generato una spesa così astronomica?. Perché colossi come Microsoft e Amazon stanno bloccando l'uso dell'IA?. Come possono le aziende evitare che gli agenti autonomi svuotino i budget?.? In Breve Microsoft annulla licenze Claude Code entro il 30 giugno per contenere costi ingegneristici.. Uber esaurisce il budget IA per l'anno 2026 già nel mese di aprile.. Amazon chiude il sistema Kirorank dopo l'uso improprio di agenti IA da parte dei dipendenti.. Costi per singolo ingegnere Microsoft oscillano tra i 500 e i 2.000 dollari mensili..... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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