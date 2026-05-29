Disagi idrici a Pomezia è scontro | Francioni attacca l’opposizione

Notizia in breve

L’assessore ai Lavori Pubblici di Pomezia ha risposto alle critiche dell’opposizione riguardo ai disagi idrici che hanno coinvolto la città. Francioni ha dichiarato che l’amministrazione sta lavorando per risolvere i problemi, respingendo le accuse di inefficienza. La disputa si concentra sulle responsabilità nella gestione delle risorse idriche, con l’opposizione che ha sollevato dubbi sulla tempestività degli interventi. L’assessore ha ribadito l’impegno dell’amministrazione a migliorare il servizio.