Disagi idrici a Pomezia è scontro | Francioni attacca l’opposizione
L’assessore ai Lavori Pubblici di Pomezia ha risposto alle critiche dell’opposizione riguardo ai disagi idrici che hanno coinvolto la città. Francioni ha dichiarato che l’amministrazione sta lavorando per risolvere i problemi, respingendo le accuse di inefficienza. La disputa si concentra sulle responsabilità nella gestione delle risorse idriche, con l’opposizione che ha sollevato dubbi sulla tempestività degli interventi. L’assessore ha ribadito l’impegno dell’amministrazione a migliorare il servizio.
Pomezia, 29 maggio 2026 – Dopo i recenti disagi idrici che hanno interessato la città, l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Pomezia, Giuseppino Francioni, interviene per chiarire la posizione dell’amministrazione e respingere le accuse arrivate dall’ opposizione. Al centro della polemica c’è la gestione del servizio idrico e il ruolo di Acea, indicata dall’assessore come soggetto competente rispetto agli interventi e alle informazioni operative trasmesse al Comune. Francioni punta il dito contro il Partito Democratico, accusato di alimentare confusione tra i cittadini. “L’opposizione dovrebbe forse dedicare meno tempo ai video e un po’ più di presenza nei luoghi in cui si lavora davvero per risolvere i problemi”, dichiara l’assessore. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Notizie e thread social correlati
Disagi idrici a Santa Margherita, guasto al collettoreA Santa Margherita si sono verificati disagi nell’erogazione dell’acqua a causa di un guasto al collettore idrico principale.
Manutenzione urgente dell'acquedotto "Santissima", disagi idrici in vistaIl 26 marzo sono previsti lavori urgenti sull’acquedotto “Santissima”, che potrebbero causare interruzioni e disagi nell’erogazione dell’acqua nella...
Temi più discussi: Sospensione programmata del servizio idrico nel Comune di Pomezia; Pomezia, niente acqua nella notte tra il 28 e il 29 maggio per manutenzione; Acqua, l’allarme dei cittadini di Aprilia: Disagi idrici dal 2020, servono date certe e interventi reali.
Sospensione dell’acqua nel Comune di Pomezia: tutte le strade interessateAcea Ato 2, gestore del servizio idrico, annuncia la sospensione dell’acqua nel comune di Pomezia indicando le strade che saranno interessate dai disagi. Sospensione dell’acqua nel Comune di Pomezia p ... msn.com
Pomezia, niente acqua nella notte tra il 28 e il 29 maggio per manutenzioneSospensione idrica programmata da Acea Ato2 a Pomezia nella notte tra il 28 e il 29 maggio, dalle 23:30 alle 5:00 ... romatoday.it