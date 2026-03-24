Manutenzione urgente dell' acquedotto Santissima disagi idrici in vista

Il 26 marzo sono previsti lavori urgenti sull’acquedotto “Santissima”, che potrebbero causare interruzioni e disagi nell’erogazione dell’acqua nella città. La società che gestisce il servizio ha comunicato l’intervento, senza indicare eventuali ripercussioni temporali o aree specifiche coinvolte. La manutenzione è stata programmata per garantire la sicurezza e il funzionamento dell’impianto.

Amam ha pianificato un intervento per il prossimo 26 marzo. Possibili disservizi per il villaggio di Santo Stefano Medio Nuovi disagi idrici per i messinesi. Amam ha programmato per il prossimo 26 marzo lavori urgenti per l’acquedotto “Santissima”. E la distribuzione idrica nel solo villaggio di Santo Stefano Superiore, potrebbe subire disservizi dalle 9 alle 12. In particolare, saranno interessate le seguenti zone:• via Madonna della vena,• via Rosine,• piazza S. Gaetano,• via S. Gaetano,• Torrente S. Gaetano,• incrocio Torrente Cutulina,• via Ospedaletto• via S. Nicolò (dietro Chiesa) Gli utenti potranno seguire sempre gli aggiornamenti sul nostro sito e sulle pagine social aziendali e segnalare ogni eventuale esigenza di intervento al recapito dedicato 090. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Intervento di rinnovo della rete dell’acquedotto a Lugo: possibili disagi nella fornitura dell’acquaLunedì 26 gennaio interverrà dalle 13:30 alle 16:30 a Lugo in via Fiumazzo incrocio via Lombardina per l’efficientamento della rete idrica. Sassari e Castelsardo: acquedotto in ritardo, lavori sospesi a causa di disservizi idrici**Sassari e Castelsardo, il ritardo dei lavori sull’acquedotto Coghinas 2 mette a rischio la fornitura d’acqua. Aggiornamenti e notizie su Manutenzione urgente Discussioni sull' argomento Ancora lavori al Coghinas: Castelsardo il 24 marzo resterà per un giorno senz'acqua; Lavori sul Coghinas, stop notturno a fornitura dell'acqua a Castelsardo. Acqua: domani lavori ENAS, interruzioni delle forniture dal CoghinasSassari. L’Enas, Ente acque della Sardegna, ha programmato per domani, martedì 24 marzo 2026, alcuni interventi di manutenzione urgente lungo la linea dell’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqu ... sassarinotizie.com Lavori sul Coghinas, stop notturno a fornitura dell'acqua a CastelsardoL'Enas, Ente acque della Sardegna, ha programmato per martedì 24 marzo, alcuni interventi di manutenzione urgente lungo la linea dell'acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizza ... ansa.it I CITTADINI SEGNALANO La piazza Scandaliato ha bisogno di una urgente manutenzione. In alcuni punti la pavimentazione presenta pericoli per chi passeggia e per i bambini in bici. - facebook.com facebook Lavori di manutenzione ordinaria e per la messa in sicurezza urgente delle gallerie gestite dal CAS, A20 Messina-Palermo dal 58+500 al km 183+000, in direzione Messina. x.com