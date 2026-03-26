Disagi idrici a Santa Margherita guasto al collettore

A Santa Margherita si sono verificati disagi nell’erogazione dell’acqua a causa di un guasto al collettore idrico principale. Il problema ha causato interruzioni nelle forniture nel villaggio, creando inconvenienti per i residenti. Le autorità stanno intervenendo per riparare il guasto e ripristinare il servizio il prima possibile. Nessuna stima sui tempi di riparazione è stata comunicata.

A causa di un guasto al collettore idrico principale di Santa Margherita, l’erogazione idrica nel villaggio ha generato disservizi. E' quanto annuncia Amam. I tecnici, a lavoro da subito, hanno riscontrato delle compicazioni nell’eseguire l’intervento di riparazione che si completerà nella notte e la distribuzione idrica verrà ripristinata nelle prossime ore. Amam ha già attivato il servizio sostitutivo di approvvigionamento con autobotti che stazionano in Piazza Santa Margherita. Amam si scusa per il disagio. Gli utenti potranno seguire gli aggiornamenti sul sito e sulle pagine social aziendali e segnalare ogni eventuale esigenza di intervento al recapito dedicato 090. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Disagi idrici a Santa Margherita, guasto al collettore Articoli correlati Guasto alla condotta regionale: disservizi idrici a QualianoSanità digitale e innovazione: EIT Health lancia due nuove call europee, fino a 850 mila euro per progetto per rafforzare ricerca Napoli Capitale... Santa Margherita d’Ungheria: la principessa mistica che attese quasi 700 anni per diventare SantaIl 18 gennaio la Chiesa fa memoria di santa Margherita d’Ungheria, una delle più grandi mistiche di quell’area. Approfondimenti e contenuti su Santa Margherita Argomenti discussi: Disagi idrici a Santa Margherita, guasto al collettore; Lavori di manutenzione, doppia sospensione idrica a Salerno: la mappa dei disagi. Si estende l’inquinamento. L’Arpat trova il THT anche a Santa MargheritaDa Antraccoli si allarga il fenomeno di contaminazione da tetraidrotiofene dei pozzi privati . Nei guai due famiglie: il comune di Capannori vieta loro l’utilizzo delle acque di falda. msn.com