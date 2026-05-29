? Domande chiave Come possono 15 milioni di persone restare senza cure mediche?. Quali nuovi rischi nascono quando i bambini usano lo smartphone?. Perché lo smartphone non dovrebbe essere usato durante l'allattamento?. Come possono le famiglie prevenire le dipendenze digitali dai 6 anni?.? In Breve 13 milioni fumatori, 1,5 milioni consumatori cocaina e 400mila utilizzatori di oppiacei.. 800mila giovani esposti al gioco digitale e 1 milione di adulti con ludopatia.. Accesso ai dispositivi digitali sotto i 6 anni con rischi di quadri psichiatrici.. Necessità di coordinamento tra pediatri, consultori e scuole per interventi territoriali.. Circa... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dipendenze in Italia: solo l’8% riceve cure, allarme per i giovani

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Giovani e dipendenze digitali . L’Asl suona l’allarme e apre ai massimi esperti del settoreLe tecnologie digitali sono diventate una presenza consolidata nella vita dei giovani, con un uso che coinvolge molte ore al giorno.

Temi più discussi: Cocaina e gioco d’azzardo: la metamorfosi delle dipendenze in Italia; A Genova la Conferenza mondiale sulle dipendenze vuole rimettere al centro del problema le persone; Nuove droghe e dipendenze, a Genova si riscrivono le regole; Droghe e dipendenze, nel mondo solo una persona su undici ha accesso a trattamenti adeguati.

L’Europa deve investire in sovranità tecnologica e cybersicurezza: la difesa oggi non è solo militare, ma anche tecnologica, logistica e legata alla competitività del sistema europeo. Lo ha detto @marcofalconect (Forza Italia), vicecapodelegazione FI al Parla x.com

Non lasciamo che a parlare ai giovani di dipendenze siano solo i servizi specialisticiDipendenze e azzardo spesso non sono affrontate in modo organico o sono delegate ad associazioni specialistiche sul tema. C’è necessità di un approccio che vada oltre l’intervento dell’associazione ... vita.it

Conferenza nazionale dipendenze. Squillaci: Ripensare gli interventi in termini di prossimità. Nessuno sia lasciato soloSi è conclusa, sabato 8 novembre, a Roma la VII Conferenza nazionale sulle dipendenze, che ha riunito istituzioni, professionisti del servizio pubblico e del terzo settore accreditato per delineare ... agensir.it