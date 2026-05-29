Solo il 26% dei bambini in condizioni terminali riceve cure palliative adeguate. La mancanza di servizi specifici evidenziata da studi recenti mette in luce una carenza di assistenza dedicata ai più piccoli. La Carta di Roma promuove un’alleanza di cura globale per migliorare la situazione. Attualmente, molti bambini non hanno accesso a trattamenti che allevino dolore e disagio, evidenziando le disparità nel settore sanitario pediatrico.

Un’alleanza di cura globale per le cure palliative pediatriche. È il cuore della Carta di Roma 2026, presentata nella Capitale nel corso del convegno ‘Cure Palliative Pediatriche: situazioni e scelte difficili’, promosso dalla Fondazione ‘La miglior vita possibile’ con il patrocinio del Comitato nazionale di bioetica. Il documento nasce per scardinare l’equivoco culturale che confonde le cure palliative pediatriche con la ‘ fine della strada ’. Una semplificazione che, nei fatti, rischia di tradursi in ritardi di accesso e disuguaglianze, Le carenze nelle cure palliative pediatriche . Quasi 30mila bambini e adolescenti in Italia avrebbero bisogno di questo tipo di assistenza, ma solo il 26% riceve effettivamente cure adeguate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cure palliative, solo il 26% dei bambini riceve assistenza adeguata

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