Giovani e dipendenze digitali L’Asl suona l’allarme e apre ai massimi esperti del settore

Le tecnologie digitali sono diventate una presenza consolidata nella vita dei giovani, con un uso che coinvolge molte ore al giorno. L’ASL ha deciso di intervenire, coinvolgendo esperti del settore per analizzare i possibili rischi legati alle dipendenze digitali. La questione riguarda l’impatto del tempo trascorso davanti a schermi e social network, e come questi possano influenzare il benessere psicologico dei più giovani.

Le tecnologie digitali sono ormai parte integrante della vita quotidiana, ma quali sono i rischi per i più giovani? Come possono i servizi sanitari e le famiglie intercettare i nuovi bisogni di salute legati all’abuso dello schermo? Per rispondere a queste domande, l’Azienda USL Toscana nord ovest promuove l’evento formativo “Oltre lo Schermo: Relazioni, dipendenze e nuove sfide digitali”, che si terrà venerdì 17, nella sala convegni “Vincenzo da Massa Carrara” in via S. Micheletto. L’iniziativa si colloca all’interno della campagna di sensibilizzazione Azzardata-mente Liberi (A.LI 3.0), finanziata dal Piano regionale di contrasto al gioco d’azzardo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovani e dipendenze digitali . L’Asl suona l’allarme e apre ai massimi esperti del settore Allarme diete con l’AI tra i giovani, per gli esperti rischi di malnutrizioneQuando si tratta di alimentazione e dieta, gli esperti raccomandano da sempre di affidarsi a professionisti e non limitarsi al fai-da-te: seguire... VIDEO/ Benevento, la FAPAS apre le porte ai giovani: formazione gratuita, laboratori attivi e futuro nel settore beautyGrazie al percorso IEFP, finanziato dalla Regione Campania, FAPAS offre ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni la possibilità di conseguire il diploma di... Argomenti più discussi: Giovani e dipendenze digitali . L’Asl suona l’allarme e apre ai massimi esperti del settore; Barletta, la prevenzione da gioco d’azzardo e dipendenze digitali parte dai più giovani; Dipendenze in aumento tra i giovani, all’Unical nasce #UNInDipendenti; Oltre lo schermo: relazioni, dipendenze e nuove sfide digitali 9 Aprile 2026. Spazi di lavoro condivisi tra i giovani: Sant'Elpidio a Mare, due strutture ridanno vita al centro - facebook.com facebook Weekend tra alti e bassi, ma i nostri giovani continuano a crescere! #vesta #fulltime x.com