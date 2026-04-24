Infortunio Luis Henrique tegola per Chivu | l’esterno si ferma! L’esito degli esami

Un infortunio muscolare all’adduttore ha colpito Luis Henrique, costringendo l’esterno a interrompere gli allenamenti e a saltare la prossima trasferta contro il Torino. Gli esami medici hanno confermato il risentimento muscolare, creando problemi per l’allenatore e la formazione in vista della partita. La squadra dovrà fare a meno del giocatore durante questa trasferta, senza yet conoscere la durata del suo recupero.

di Alberto Petrosilli Infortunio Luis Henrique: tegola per Chivu. Risentimento muscolare all’adduttore, out per la trasferta contro il Torino. L’ Inter deve fare i conti con una brutta notizia dal fronte infermeria. Chivu, impegnato nel pianificare il gran finale di stagione, perde infatti un pezzo importante: Luis Henrique, uscito acciaccato dalle ultime fatiche, si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Infortunio Luis Henrique, tegola per Chivu. Ultime. L’esito degli accertamenti non ha lasciato spazio a dubbi: è stato evidenziato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Luis Henrique, tegola per Chivu: l’esterno si ferma! L’esito degli esami Notizie correlate Infortunio Mkhitaryan, UFFICIALE l’esito degli esami: tegola per Chivu in vista della Fiorentinadi Redazione Inter News 24Infortunio Mkhitaryan, tegola per l’Inter: risentimento per l’armeno che salterà la trasferta di Firenze e non solo. Infortunio Coulibaly, tegola per il Lecce: c’è lesione! Ecco l’esito degli esamiCalciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!».