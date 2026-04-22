Diouf e Sucic sono stati protagonisti nelle ultime partite, contribuendo con un gol e due assist, e hanno attirato l’attenzione del tecnico. Il croato ha dimostrato efficacia in attacco, mentre il francese si è inserito con buona continuità nel ruolo di esterno. La loro presenza in campo ha influenzato le scelte del mister, che ora si affida a loro per le prossime sfide.

I men of the match parlano lingue diverse, ma si capiscono dandosi il cinque. Merito di una gara decisiva per entrambi dove hanno strappato applausi e consensi. Petar Sucic e Andy Diouf, il croato e il francese, l’8 e il 17, hanno contribuito a rimontare il Como e a tracciare una linea sul discorso “cambi”. Chivu l’ha decisa con le sostituzioni. I due sono entrati dopo un’ora e si sono piazzati in due ruoli diversi: Petar in mezzo, al posto di un Zielinski stralunato, e Andy sulla fascia destra. Ormai è la sua posizione. Planato sul mondo Inter come mezzala di corsa, Chivu l’ha utilizzato spesso come esterno. Il suo viaggio da "spaccapartite" è cominciato all'Arena Garibaldi di Pisa, quando Chivu lo buttò nella mischia come esterno destro e lui entrò nella vittoria nerazzurra.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Diouf e Sucic, gli spaccapartita: così hanno conquistato Chivu. E ora Andy fa l'esterno...

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