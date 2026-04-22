A 14 anni Dalia vola alla Scala Tra le eccellenze della danza un sogno che diventa realtà

A 14 anni, Dalia Casali ha ottenuto l’ammissione alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala, una delle istituzioni più rinomate nel campo della danza classica. La studentessa ha superato le selezioni per entrare nel prestigioso istituto, riconosciuto a livello internazionale per la sua formazione artistica. La sua crescita artistica si è concretizzata attraverso un percorso che ha richiesto impegno, passione e disciplina.

Un sogno che prende forma grazie a impegno, passione e disciplina: a soli 14 anni, Dalia Casali conquista un traguardo straordinario entrando nella prestigiosa Scuola di Ballo del Teatro alla Scala, tra le realtà più autorevoli al mondo nel panorama della danza classica. Un risultato che assume ancora più valore se si considera il percorso della giovane danzatrice, iniziato appena quattro anni fa ma già costellato di sacrifici e crescita costante. Dalia si è formata sotto la guida attenta di Manuela Casali e Virginia Della Balda, all’interno della Dance Studio Rimini, diretta da Sara Cusentino, Ilenia Serinelli e dalla stessa Manuela Casali. Un ambiente che ha saputo coltivare il suo talento, accompagnandola passo dopo passo verso questo importante obiettivo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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