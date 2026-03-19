Dimmi La Verità | Federica Onori Azione | Ci sono bambini nati in Italia ma senza cittadinanza

Il 19 marzo 2026, nella trasmissione #DimmiLaVerità, Federica Onori di Azione ha parlato di bambini nati in Italia che non possiedono la cittadinanza. La deputata ha illustrato la situazione di quei minori che, pur essendo nati nel paese, non sono riconosciuti come cittadini italiani. La questione riguarda bambini che vivono in Italia senza lo status di cittadini.

Ecco #DimmiLaVerità del 19 marzo 2026. La deputata di Azione Federica Onori racconta l'incredibile caso dei bambini nati in Italia ma senza cittadinanza. Ecco #DimmiLaVerità del 18 marzo 2026. Il deputato della Lega Andrea Barabotti commenta i casi in cui i figli vengono staccati dai genitori a partire dalla famiglia nel bosco. Ecco #DimmiLaVerità del 17 marzo 2026. Il nostro Fabio Amendolara spiega come alcuni medici e magistrati ostacolano la lotta alla immigrazione clandestina. Ecco #DimmiLaVerità del 16 marzo 2026. La nostra Francesca Ronchin ci rivela i dettagli dell'egemonia della sinistra nelle associazioni degli italiani all'estero. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Ci sono bambini nati in Italia ma senza cittadinanza» Articoli correlati Leggi anche: Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione ): «I 5s si smarcano sulla risoluzione sull'Iran» Leggi anche: Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «La politica estera non va strumentalizzata»