dilettanti solierese colpo chiossi doppietta mirandolese

Una squadra dilettantistica ha segnato due gol in una partita, con un giocatore chiamato Chiossi che ha segnato entrambi i punti. La stessa formazione ha perso due attaccanti, Guidone e Adusa, e sta cercando un nuovo attaccante dopo che il Fiorenzuola ha mostrato interesse per un giocatore del Terre. La squadra di casa ha ottenuto una doppietta da un giocatore della Mirandolese.

Dopo l’addio da Guidone e Adusa e con il Fiorenzuola che è piombato su Tzvetkov del Terre, il Medolla San Felice cerca una prima punta. Radiomercato ha accostato alla società del patron Levati anche due nomi ’super’ come quelli di Nouhan Tourè (2000) l’anno scorso fra Samb in C e L’Aquila in D e Alberto Formato (’93) che ha ancora un anno a Correggio, ma al momento le piste non trovano riscontro. In Promozione la Solierese sta per piazzare fra i pali il colpo di Andrea Chiossi, portiere 2002 che prenderà il posto di Tosi andato a Castelnuovo. Il Maranello riabbraccia bomber Riccardo Ingrami, decisivo 2 anni fa con 13 gol, liberati Baafi (su di lui di Spilamberto, Levizzano, Colombaro e Savignano), Mazzetti e Dello Preite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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