dilettanti la giornata formigine e terre vale tanto solierese greco avanti insieme

Oggi alle 15,30 si svolge una partita importante tra le squadre di dilettanti, con le gare di Eccellenza che rappresentano un momento decisivo per la salvezza di alcune formazioni. Il Formigine, che dovrà fare a meno di diversi giocatori, affronta in trasferta il Rolo, penultimo in classifica e distante sette punti. La giornata potrebbe determinare esiti fondamentali per le posizioni di classifica delle squadre coinvolte.

Tutti in campo alle 15,30 oggi i dilettanti. Eccellenza. Nella quart’ultima giornata gara della vita per la salvezza diretta per il Formigine (out Manfredini, Mininno, Guastalli, Iattici e Prandini) sul campo del Rolo penultimo a -7. Il Terre di Castelli quinto a +6 sul Brescello gioca il big match sul campo del Fiorenzuola a +4 senza Caniparoli, Palmiero e Bruno. La Cdr Mutina (fuori Ognibene) che insegue il 7° posto ospita la Pontenurese. Promozione. A 4 turni dalla fine può essere festa per il Medolla San Felice primo a +8 sul Castellarano: se la squadra di Semeraro (out Vanga e Bugneac) vince a Fossoli con la United Carpi e il Castellarano non vince a Rio Saliceto sarà Eccellenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Calcio Dilettanti. Il Terre fa 11 ed è a -1 dai playoff. L’ex Jocic grazia lo United CarpiPROMOZIONE MASONE 0 UNITED CARPI 0 MASONE: Giaroli, Zagnoli, Valmori, Bonacini R.