Difesa Tajani | ‘chiederemo prestito UE inferiore ai 15 miliardi previsti’

Il ministro degli Esteri ha annunciato che l’Italia chiederà all’Unione Europea un prestito inferiore ai 15 miliardi di euro previsti, destinato alle spese per la difesa. La richiesta era stata annunciata in precedenza e riguarda l’avvio di contratti specifici. L’intervista è stata trasmessa durante una trasmissione televisiva, dove il ministro ha parlato anche di altri aspetti legati alla politica estera.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è intervenuto a “Dritto e Rovescio”, in onda su Rete4, per un’intervista in cui ha parlato anche delle spese per la difesa La trattativa tra Iran e Stati Uniti “finirà secondo me prima di quando finirà la trattativa, che non è neanche iniziata in realtà tra Russia e Ucraina, ha affermato il vicepremier. “In Ucraina la vedo molto più complicata la situazione. Ne abbiamo parlato anche oggi (a Cipro durante la ministeriale Esteri Ue, ndr) dicendo che noi dovremmo spingere la Russia a venire a più miti consigli per arrivare a una pace giusta che non sia la mortificazione dell’Ucraina, che poi è un Paese candidato a far parte dell’Unione europea insieme a tanti Paesi dei Balcani, che hanno naturalmente la priorità”, ha concluso il ministro degli Esteri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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