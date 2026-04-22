Via libera al prestito Ue da 90 miliardi di euro all' Ucraina
Il Coreper, il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Unione Europea, ha approvato l'ultima legge necessaria per avviare un prestito di 90 miliardi di euro destinato all'Ucraina. Fino ad ora, l'operazione era stata rallentata dal veto di un paese membro. Con questa decisione, l'UE può procedere all'erogazione dei fondi. La misura riguarda il sostegno economico al paese coinvolto nel conflitto.
Il Coreper - il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue - ha approvato l'ultima tessera legislativa mancante per procedere con il prestito da 90 miliardi all'Ucraina, bloccato sinora dal veto dell'Ungheria. Lo fa sapere la presidenza di turno cipriota.🔗 Leggi su Lanazione.it
Via libera dal Parlamento Ue al prestito di 90 miliardi a Kiev - Notizie dall'Ucraina podcast, Adnkr
Notizie correlate
Prestito Ue all’Ucraina da 90 miliardi di euro, c’è l’ok dell’EuroparlamentoStrasburgo, 11 febbraio 2026 – Il Parlamento europeo dà l’ok al prestito da 90 miliardi all'Ucraina per il biennio 2026-27, che contribuirà a coprire...
Via libera al prestito Ue per l’Ucraina: dei 90 miliardi concessi, 60 finanzieranno la guerraUcraina, via libera al prestito Ue: dei 90 miliardi concessi, 60 finanzieranno la macchina bellica di Kiev.
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Orbán rinuncia al veto. Riparte l’oleodotto Druzhba, via libera sul prestito all’Ucraina; Domani via libera del prestito di 90 miliardi a Kiev da parte dell’Ue; Ucraina, al Coreper ultimo step per il via libera al prestito da 90 mld; Berlino, 'subito via libera al prestito Ue a Kiev, Budapest ritiri il veto'.
Via libera al prestito Ue da 90 miliardi di euro all'Ucraina(ANSA) - BRUXELLES, 22 APR - Il Coreper - il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue - ha approvato l'ultima tessera legislativa mancante per procedere con il prestito da 90 miliardi ... notizie.tiscali.it
Guerra Ucraina Russia, via libera al prestito Ue da 90 miliardi di euro a Kiev. LIVESecondo quanto riferito dal vice primo ministro ucraino Kuleba, droni russi hanno attaccato lo scalo danneggiando banchine, magazzini, infrastrutture ferroviarie e strutture degli operatori portuali. tg24.sky.it
Via libera della giunta, su proposta dell'assessorato all’Istruzione e alla formazione professionale, alla stipula di un mutuo da 1 milione e 519 mila euro con @GruppoCDP, destinato al completamento di 21 interventi di edilizia scolastica. Leggi regione.sici x.com
Fondi Ue, 270 milioni per "Siru e Isole Minori": via libera della giunta #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook