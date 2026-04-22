Via libera al prestito Ue da 90 miliardi di euro all' Ucraina

Da lanazione.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Coreper, il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Unione Europea, ha approvato l'ultima legge necessaria per avviare un prestito di 90 miliardi di euro destinato all'Ucraina. Fino ad ora, l'operazione era stata rallentata dal veto di un paese membro. Con questa decisione, l'UE può procedere all'erogazione dei fondi. La misura riguarda il sostegno economico al paese coinvolto nel conflitto.

Il Coreper - il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue - ha approvato l'ultima tessera legislativa mancante per procedere con il prestito da 90 miliardi all'Ucraina, bloccato sinora dal veto dell'Ungheria. Lo fa sapere la presidenza di turno cipriota.🔗 Leggi su Lanazione.it

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