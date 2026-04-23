Oggi si svolge a Cipro il vertice dei leader dell’Unione Europea, in un momento di forte tensione internazionale. Tra i temi principali discussi ci sono la situazione nel Medio Oriente, le questioni energetiche e il prestito di 90 miliardi di euro a un paese dell’Est europeo. L’incontro si svolge in un contesto di crescente complessità geopolitica, con diverse sfide aperte a livello globale.

Non poteva svolgersi in un contesto geopolitico più infuocato il vertice dei leader dell’Ue iniziato oggi a Cipro. Nella località balneare di Aghia Napa i leader europei si sono riuniti assieme ai vertici di Bruxelles, per tentare di trovare soluzioni agli ormai numerosi dossier che preoccupano il continente: energia, guerra in Medio Oriente, guerra in Ucraina. Lo Stretto di Hormuz e la crisi energetica. Il primo e più urgente tema sul tavolo è la crisi innescata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, conseguenza diretta del conflitto mediorientale. L’Europa, pur rimasta estranea alle operazioni militari, ne subisce pesantemente le ricadute...🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Vertice Ue a Cipro: sul tavolo Medio Oriente, energia e il prestito da 90 miliardi a Kiev

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Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Cipro, riunione informale dei capi di Stato o di governo dell'Ue: i temi in agenda; Consiglio europeo: sfide geopolitiche e Quadro finanziario pluriennale; Il vertice Ue di Cipro a Radio3 Mondo; I leader europei a Cipro e il piano Ue per combattere la crisi dell'energia.

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La crisi in Medio Oriente e lo stallo nei negoziati USA-Iran, le conseguenze economiche del conflitto, l’allarme per il taglio dei voli. #ReStart @AnnalisaBruchi: 09:45 #Rai3. Con @stefostefanini @GoffredoBuccini @giubileif #DavideTabarelli @FlamiCami @le x.com