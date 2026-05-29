L’industria della difesa italiana guarda a nuovi mercati ma un terzo del fabbisogno di equipaggiamenti militari del nostro paese è soddisfatto dalle importazioni. È uno degli aspetti messi in evidenza da Bankitalia nella Relazione annuale, resa pubblica venerdì 29 maggio. Il documento fotografa la struttura della filiera della Difesa e gli impatti a livello macroeconomico di un aumento della spesa. Il primo elemento che viene messo in evidenza è che il settore privato della difesa è caratterizzato da una forte propensione all’export (58 per cento delle vendite), prevalentemente verso paesi extraeuropei, a fronte di acquisti in larga parte nazionali (72 per cento, equamente distribuiti tra beni manifatturieri e servizi). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Difesa, l’import soddisfa un terzo del fabbisogno di equipaggiamenti militari dell’Italia

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