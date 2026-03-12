Porto maxi sequestro di equipaggiamenti militari | oltre 50 tonnellate nel mirino della finanza

Nella città di Porto, la guardia di finanza ha sequestrato oltre 50 tonnellate di equipaggiamenti militari tra giubbotti antiproiettile, elmetti balistici e uniformi da combattimento. Tutti i materiali sono stati importati in Italia senza che fosse fornita la comunicazione preventiva alla Prefettura. L’operazione ha portato al sequestro di questa ingente quantità di materiali militari.

Giubbotti antiproiettile, elmetti balistici, uniformi da combattimento, tutto arrivato in Italia senza la necessaria comunicazione preventiva alla Prefettura. Così un'operazione della Guarda di finanza di Genova e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha portato al sequestro di oltre 50. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

