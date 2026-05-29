difesa il governo prende tempo sul prestito safe

Il governo ha deciso di posticipare la decisione sul prestito Safe relativo ai fondi europei, con una scelta rinviata oltre il 31 maggio, termine non vincolante. La discussione si concentrerà successivamente, senza una data precisa stabilita. Il ministro degli Esteri ha suggerito che potrebbe essere necessario più tempo per valutare le opzioni disponibili. La questione riguarda l’accesso ai fondi europei e le modalità di utilizzo del prestito.

Giorgia Meloni continua a legare a doppio filo le due emergenze generate da crisi energetica e riarmo. «Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa», ha rincarato ieri ospite di Mattino Cinque, rilanciando una strategia che pretende una soluzione europea sui margini di bilancio da dedicare al caro energia prima di fare qualsiasi passo in avanti sulla strada dell’aumento delle spese militari. La scelta di prendere altro tempo sugli investimenti in sicurezza e armi è stata al centro anche di una riunione mercoledì 27 maggio a Palazzo Chigi con i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il titolare della Difesa Guido Crosetto, il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari e i consiglieri di Meloni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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