Il Milan ha diversi giocatori in prestito, con alcuni che scendono in campo regolarmente e altri ancora in attesa di decisioni ufficiali. Camarda ha disputato alcuni minuti, mentre il Fulham sta valutando i prossimi passi. Sul fronte delle trasferte, Zeroli si avvicina ai playoff, mentre Comotto continua a essere titolare nelle sue partite. Nel frattempo, Musah e Bennacer sono soggetti a valutazioni e possibili cambi di ruolo o destinazione.

La Serie A 2025-26 è agli sgoccioli, ma il destino di tanti giocatori in prestito dal Milan è ancora da decidere. Un asset strategico per le casse del club che monitoriamo costantemente attraverso la nostra analisi settimanale dedicata. La posta in palio oscilla tra i 60 e i 100 milioni di euro, cifre che potrebbero essere determinanti per il mercato che verrà. Ecco il punto della situazione (con il riepilogo generale tra riscatti già ufficiali e quelli in bilico nell'ultima pagina). Filippo Terracciano (Cremonese): Terracciano sta giocando con continuità a Cremona, dove ha accumulato 34 presenze stagionali in Serie A per un totale di 2.839 minuti in campo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il punto sui giocatori in prestito: minuti per Camarda, il Fulham prende tempo e il nodo Terracciano

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