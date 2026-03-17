Tajani ha incaricato i giovani di Forza Italia di promuovere il Sì al referendum sulla giustizia nelle scuole, in risposta alle recenti ispezioni di Valditara. Ha detto loro di convincere gli 18enni a sostenere la riforma, affermando che bisogna “battere il Paese strada per strada, casa per casa, scuola per scuola”. L’obiettivo è coinvolgere direttamente i giovani nel dibattito referendario.

Dietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? “Bisogna battere il Paese strada per strada, casa per casa, scuola per scuola” per convincere anche i ragazzi a dire Sì al referendum sulla giustizia. A chiamare a raccolta i giovani di Forza Italia, spronandoli ad andare “nei gazebo, nei mercati, fra i colleghi di università, fra i compagni di lavoro e anche a scuola perché ci sono i 18enni che votano e occorre spiegare loro cosa è questa riforma” è il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Alla faccia degli appelli alla par condicio del collega... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alla faccia delle ispezioni di Valditara Tajani manda i giovani di Forza Italia nelle scuole: “Convincete i 18enni per il Sì”

Articoli correlati

Anche a Reggio Emilia i docenti si mobilitano contro le ispezioni di Valditara nelle scuole che ospitano Albanese: oltre 200 firmeContinua la mobilitazione dei maestri e dei professori contro le ispezioni inviate dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in...

Francesca Albanese intervistata da Scanzi: “Le ispezioni di Valditara nelle scuole? Venga da me, ministro, parli con me”“Il fatto di avere un ministro che manda le ispezioni punitive nei confronti di docenti e studenti è vergognoso.

Una raccolta di contenuti su Valditara Tajani

Albanese, Valditara chiede ispezioni anche in Emilia Romagna. Serve contraddittorio. Chi non è d’accordo? Non m’interessaRoma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Approfondire i temi cruciali legati all'innovazione digitale, alla sostenibilità e all'evoluzione dei modelli di cura nel panorama italiano. E' l'obiettivo ... ilfattoquotidiano.it

Valditara: Caccia alle streghe per Albanese? I Cobas non mi interessanoAncora Francesca Albanese. Ancora ispezioni nelle scuole. E il ministro Valditara risponde senza tanti giri di parole a chi parla vera e propria caccia alle streghe da parte del governo per gli ... ilgiornale.it